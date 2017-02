Signaalid, signaalid, signaalid

Ma ei räägi siinjuures sellest, kuidas mingile objektile lubatakse raha ja eksitakse numbreid nimetades isegi suurusjärkudega, nagu juhtus kurikuulsa Tallinna linnahalliga, vaid märksa põhimõttelisematest asjadest. See, millise kergusega tullakse välja minu arvates väga põhimõtteliste asjadega, ajab kulmu kortsutama küll.

KUIDAS SELETADA tavalisele inimesele, et aastaid tagasi kokkulepitud pensionikogumise skeemi soovitakse muuta vaat et üleöö? Ilma igasuguse avaliku diskussioonita ja valimiste ajal. Ma ei hakka siinkohal diskuteerima, kas see on vajalik või mitte, aga see, millise kergusega see muudatus ette võeti, tekitab natuke värinaid. Praegu pole ju mingi kriisiaeg.

Kordan: võib-olla see ongi mõistlik samm, aga minu meelest on asi signaalis. Millise signaali me anname äsja tööturule tulnud noorele inimesele? Kas nii, et loomulikult tuleb ühineda igasuguste sammastega, aga eks me siis vajaduse korral muuda süsteemi paari nädalaga ilma pikema diskussioonita ära?

Samuti on mulle oluline signaal kavatsus anda niinimetatud hallipassimeestele, kes pole 25 aasta jooksul suutnud eesti keelt ära õppida, Eesti kodakondsus lihtsalt niisama. Halloo! Ma suudaksin ka hiina keele 25 aastaga ära õppida, kui mul oleks tahtmine Hiina kodanikuks saada. See näitab ju lugupidamist riigi vastu, mille kodanikuks ma soovin saada.

Vastaspoole argument on: «Aga nad ju elavad Eestis!» Sellega on raske vaielda. Aga kas ainuüksi see on argument kodakondsuse saamiseks, julgen kahelda. Eesti kodakondsus peab olema ikkagi privileeg ja inimene peaks ise ka austust üles näitama. Signaalina on muret tekitav, millise kergusega soovitakse meil vene keelt teiseks riigikeeleks teha. Kodakondsuse teema pole selle ainuke näide.

VÕI VEEL ÜKS signaal, kuidas hästi haritud, aga siiski suhteliselt väikese elukogemusega minister teab minu eest täpselt, millised reklaamid ja ostukohad mulle sobivad. Jutt käib loomulikult alkoholist ja arutelust selle ümber, millisest poenurgast ma seda võin osta.

Ka mulle ei meeldi, kui kohe pärast poodi sisenemist mulle alkohol vastu vaatab, aga niisuguseid asju võiks lahendada ikka normaalsemal viisil kui keeldudega. Keelud ei vii kuhugi.

Küsin retooriliselt: mille me järgmiseks ära keelame? Kiirtoidukohad? Rasvase sealiha, sest see on mõõdutundetu tarbimise korral tervisele ohtlik?

Normaalne inimene ei lähe täis peaga autorooli ega hakka naist peksma sellepärast, et kusagil reklaamiti midagi. Öeldakse, et siga leiab pori. Ju siis alkohoolik leiab ka alkoholi, kui vaja. Kuid selle asemel et tegelda sõltlastega, me lihtsalt keelame ära. Veidi liiga lihtsakoeline või kuidas?

Kogu selle alkotsirkuse tagajärg on see, et enamik minu Viljandi sõpru ütleb: kuna Läti on lähedal ja hinnad on seal head, siis nii palju alkoholi nagu praegu pole kunagi kodus olnud. Rääkida, et me soovime muuta laste tarbimisharjumisi eeskuju kaudu, kui kodus on kastide viisi kärakat, tundub silmakirjalik.