Napp pääsemine pakub mõtteainet mõlemale poole tuuleklaasi

Õnnetuseni jäi mõni sentimeeter. Selles võib iga internetiühendusega inimene ise veenduda, sest vahejuhtumi jäädvustas Sakala kaastöötaja Kenno Soo auto pardakaamera.

Toimetus palus videole jäänud vahejuhtumit analüüsida politseinikul ja sõiduõpetajal, et õnnelikult lõppenud loost saaks õpetlik näide. Nii Viljandi patrullpolitseinik Hegert Heil kui autokooli Alopex juhataja Jaak Alesma nentisid, et sellest situatsioonist on midagi kõrva taha panna nii roolikeerajal kui teeületajatel.

Seisva auto varjust

Mis siis Riia maanteel 2. jaanuaril kella poole kuue paiku õhtul juhtus?

Salvestiselt on näha, kuidas Kenno Soo sõidab Reinu tee ringristmikult Männimäe poole. Tema ees liigub Škoda Octavia, mis lülitab sisse vasaku suunatule ja võtab hoo maha, et pöörata Irve tänavale. Octavia peatub mõni meeter pärast ülekäigurada ristmikul tee telgjoone ligidal, et lasta enne manöövri sooritamist vastutulevad autod läbi.

Väljas on pime. Lund ei ole. Tänavavalgustus põleb.

Kenno Soo aeglustab samuti. Samal ajal lähenevad parempoolselt kõnniteelt sebrale väike poiss ja temast pikem tüdruk. Kui nood keeravad näo sõidutee poole, peab Soo auto enne vöötrada rahulikult kinni. Lapsed astuvad teele ning kõnnivad mööda ülekäigurada, kuni jõuavad üle selle keskkoha.

Männimäe poolt läheneb linnakiirusel Škoda Fabia, mis hakkab pidurdama alles teise Škodaga kohakuti olles. Lapsed märkavad sõidukit. Poiss kiirendab sammu, tüdruk põrkab tagasi. Jõuliselt pidurdav Fabia mahub nende vahelt napilt läbi. See jääb seisma sebral.

«Männimäelt kesklinna poole liikuva autojuhi vaatevälja piirab vasakpöörde sooritamist ootav sõiduauto. Lisaks halvendavad tema nähtavust ristmikul seisva auto lähituled,» kirjeldas Hegert Heil videole jäänud situatsiooni. «Männimäe poolt lähenev autojuht näeb sõiduteed ületavaid inimesi liiga hilja ega saa neile tee andmiseks enam pidama.»

Politsei vestles eile päeval liiklusohtlikku olukorda sattunud auto roolis olnud naisega. Selgus, et ta läbib kõnealust teelõiku iga päev.

«Üldiselt juhtuvad õnnetused liikluses siis, kui mitu halba asjaolu kokku langeb. Nii rääkis ka see autojuht, et tal oli olnud pikk tööpäev ning roolis tundis ta kerget väsimust, mis võis tähelepanu hajutada,» kõneles Hegert Heil. «Nii ei märganud ta endale tuttaval teel enne ülekäigurada kiirust vähendada, kuigi saab imehästi aru, et see suurendab mitu korda võimalust ennetada kokkupõrget ootamatult teele ilmuva jalakäijaga.»

Ka Jaak Alesma on seda meelt, et autojuhil jäi jalg gaasipedaalilt kergitamata.

«Ta ei olnud jalakäijate teele astumiseks valmis. Vastasel korral oleks ta kiiremini pidama saanud,» lausus videot mitu korda vaadanud sõiduõpetaja. Vastukaaluks märkis ta aga, et ka jalakäijad ei teinud ohu vältimiseks kõike endast olenevat.

«Lapsed astusid auto tagant nii-öelda kinnisilmi edasi. Nad ei tunnetanud ohtu, et seisva auto tagant võib teine auto tulla,» analüüsis Alesma. «Aga laps on laps, tema kogemused on väiksed. Ta ei oska asju tihtipeale selle pilguga jälgida. Autojuht peab olema targem.»

Teeületajate eksimusele viitas ka Heil. «Jalakäijad peavad veenduma, et teeületus on neile ohutu ja autojuht on neid märganud. Selle juhtumi puhul olnuks mõistlik jalakäijatel õigel ajal ka paremale vaadata,» sõnas ta.

Mullu oli kolm õnnetust

Lõppenud aasta ei olnud Viljandis vöötradadel juhtunud õnnetuste poolest õnnelik: neljarattalise ette jäid kolm inimest, kes kõik said viga. Viimati juhtus nii detsembri keskel, kui Vabaduse platsi lähedal ülekäigurajal teed ületavale mehele sõitis otsa Peugeot Partner.