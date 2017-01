Pärimusmuusika keskus esitati USA-s preemiale

«Meile on väga oluline, et meie tegevust on märgatud,» kinnitas keskuse juhataja Tarmo Noormaa. «Auhinda väljaandev organisatsioon tegutseb väga suurel territooriumil ning sinna kuulub palju muusikaga tegelevaid inimesi ja festivale. See, et nüüd on silma jäänud ühe väikese riigi pärimusmuusikat edendav organisatsioon, on väga eriline. Kandideerimine oli meile siiski väga ootamatu, pole aimugi, kes meid sinna esitas.»

Elutöö preemia kandidaate on Eesti pärimusmuusika keskuse kõrval veel kaks. Üks on New Yorgi lähistel tegutsev Ashokani keskus, mis samuti korraldab kontserte ning muusikute kokkusaamisi, koolitusi ja festivale, pidades tähtsaks nii ajalugu kui loodust. Teine konkurent on Kanada folklorist Helen Creighton (1899–1989), kes kogus oma elu jooksul üle 4000 laulu ja ballaadi ning kirjutas rahvamuusikast 13 raamatut.

Noormaa ei soovinud prognoosida keskuse võidušansse, kuid möönis, et küllap on keskuse kandideerimisel oma osa ka selles, et eesti pärimusmuusikud on esinenud palju piiri taga ning ka tähtsatel pärimusmuusika festivalidel.

«Meie saame aidata muusikutel sinna jõuda ning nemad omakorda aitavad kaugemal tõmmata tähelepanu meile, kes me püüame seda kõike edendada ja koordineerida,» rääkis Noormaa. «Igal juhul on see, et oleme niisuguses nimekirjas nomineeritud, juba väga kõva sõna, eriti kui arvestada, et kõik varasemad kandidaadid on pärit ingliskeelsest kultuuriruumist. Nad on seni ringi vaadanud Uus-Meremaal, Põhja-Ameerikas, Austraalias, Iiri- ja Inglismaal.»

Preemia saaja kuulutatakse välja Folk Alliance’i aastakonverentsil, mis kestab 15.–19. veebruarini Kansas Citys. Samal ajal on seal 200 esitluskontserdiga festival, kuhu on oodata 2500 delegaati paari­kümnest riigist. Viimasel kahel aastal on seal esinenud Maarja Nuut ja Trad. Attack!, sel korral astub seal üles Curly Strings.