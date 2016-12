Jõulusoe jäi rekordile alla

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna spetsialist-meteoroloog Kairi Vint uuris kolme päeva andmeid 24.–26. detsembrini ja ütles, et neist kõige soojem oli just viimane päev.

Viljandi ilmajaam mõõtis kõrgeimaks õhutemperatuuriks 7,3 kraadi. Maksimaalne näit läks kirja 26. detsembril kolme tunni vältel, kella 9 ja 12 vahel.

Viimati oli jõuluajal Viljandis veel soojem 2011. aastal. Tollest ajast pärineb ka Viljandi kolme jõulupäeva soojarekord: 8,5 kraadi 26. detsembril.

Kogu Eestit vaadates kerkis tänavu jõulude ajal õhutemperatuur kõige kõrgemale 26. detsembril Valgas: kella 11 ja 12 vahel fikseeris sealne ilmajaam tipmiseks näiduks 8,6 kraadi.

Nagu Kairi Vint märkis, pärineb kolme jõulupüha absoluutne soojarekord 2011. aasta 26. detsembrist. Toona registreeris Heltermaa jaam 9,9 kraadi.

Olgu lisatud, et kogu detsembri soojarekord on Eestis 12,5 kraadi. Nii kõrge õhutemperatuuri mõõtis eelmise aasta 20. detsembril Tõraveres asuv Tartu ilmajaam. Täpselt sama näidu fikseeris ka Ülenurmel asuv Tartu lennujaama ilmateenistus, mis töötas riikliku ilmateenistuse jaamana aastaid tagasi. See oli Eesti ilmavaatlusajaloos esimest korda, kui jõulukuul kerkis õhutemperatuur üle tosina pügala.

Kairi Vint lisas, et kolme jõulupüha kõige madalama õhutemperatuuri fikseeris Võru ilmajaam 2001. aastal: –34,6 kraadi. Keskkonnaagentuuri andmebaasi on see näit kantud 25. detsembri kuupäeva algusega. Tookord aga teatas Võru ilmajaam siinkirjutajale kui toonasele Postimehe ajakirjanikule, et Eesti aja järgi mõõdeti nimetatud miinimum 24. detsembri viimasel tunnil enne südaööd. Kuupäeva erinevus on seotud UTC ehk maailmaaja arvestamisega.