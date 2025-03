Pilk Sakala varalaekasse. Kuidas kange mees kord Viljandis lehte välja andma hakkas

Ajakirjandusloolase Anu Pallase artiklis ""Sakala" tõi eesti ajakirjandusse pöörde" on juttu, kuidas väljaandest sai just nimelt poliitika, kirjanduse ja põllutöö ajaleht.

​Ajaloodoktor Ea Jansen kirjutab artiklis "Miks on vaja Jakobsoni "Sakalat" meenutada": "Rahvas võttis Sakala vaimustusega vastu. Seda tõendavad kõige erinevamad allikad: baltisaksa aadlike ärritus, sajad ja sajad kirjad ajalehe toimetusse ning mälestused Sakala sõprade ja vaenlaste sulest. Järelikult oli sellist poliitikasse suunduvat ajalehte väga vaja. Mõjus ju ka see, et Jakobsonil olid need omadused, mis ühele ajalehetoimetajast poliitikule on obligatoorsed: selge pea ja hea publitsistisulg, lööv ja tabav väljendusviis ning oma aja kohta hea eesti keel. Rahva omaalgatus ja rahvuslik meelsus said "Sakala" kaudu uue tugeva impulsi."