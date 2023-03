August Kitzberg: nutsin matusepäeval Jakobsoni haua juures kui hull laps

Ajalehe toimetajad olid sel ajal õnnelikumas seisukorras kui nüüd, nemad kirjutasid oma lehe alles "maa ja linnarahvale" – oli ju kõik alles üksainus eesti rahvas, "töölisi" ja "klassivahesid" ei olnud. Ja veel õnnelikumas seisukorras oli Jakobson selle poolest, tema tundis oma rahvast, oli nende keskel elanud, köstrimajas üles kasvanud, Vändras talu pidanud ja vallakirjutaja olnud. Teised, pärastised, nad on oma eeleluaja koolipingil ja ülikoolis istunud ja ei või siis rahvaelu südametuksumist lähedalt ja enese ärenägemise järele tunda. Siis nüüd muidugi veel see kunstliselt üles-õhutatud klassidesse jagamine, mis seni mitte ühelegi klassile paremust ei ole toonud. Olgu siis, et rikas kehvast nüüd vähem hoolib kui enne, kui seda ühele kui teisele võiduks võib lugeda. Pääseb ehk kord kommunism võidule, siis muidugi on kõik jälle, nagu enne, üks rahvas ja ühe kübara all koos, nagu Jakobsoni ajal alles oli. Aga ma ei usu, et niisugune kokkulepe tuleb, saab ikka inimesi olema, kelle tung teiste üle valitseda enam on välja arenenud. Olgu siis, et – nagu keegi ette kuulutanud – niisugustel pääluu trepaneeritakse, ja ajukeerdudest midagi ära võetakse ja nii kõik ühesugusteks oinasteks tehakse.