Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman selgitas, et kõigepealt läks tuletõrjedepoo müüki enampakkumisel, mis lõppes 29. mail kell 14. «Hoolimata suurest huvist, pakkumisi ei esitatud. Küll aga käisid konsultatsioonid huvilistega enne enampakkumise tähtaega ja need on ka jätkunud.»