Balletistuudio esietendus toob lavale sadakond suurt ja väikest tantsijat

"Need sada inimest ongi meie stuudio tantsijad kolmeaastastest 18-aastasteni välja," ütles balletistuudio õpetaja Katrin Hommik. Tema on ka "Tulilinnu" originaalstsenaariumi autor koos teise stuudio eestvedaja Marit Neeringuga, kellega koos ta selle loo lavastas. "Kõigil sajal osalisel on oma roll – meie stuudios on iga tantsija tähtis, hinnatud ja armastatud."