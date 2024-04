Kooliõpilane korraldab agresiivse vähiga võitleva naise toetuseks kontserdi

14-aastane Mirell Lisett Ott ütles, et nägi vähiravifondi postitust Lia Leeviti raviks annetuste kogumise kohta. "See läks mulle kohe nii hinge ja tekkis soov Viljandimaal elava ema heaks midagi teha. Me kõik ju tahaks, et meid aidataks, kui endal selline olukord peaks tekkima."