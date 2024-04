Passi järele eelistab Selverisse minna üle kümnendiku viljandimaalasi

2023. aasta kevadest on Eesti inimesed saanud oma dokumentide väljastuskohana valida lisaks politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenindussaalidele Selveri kauplusi üle Eesti. Esimese aasta jooksul telliti enam kui 40 Selverisse 33 561 isikut tõendavat dokumenti, mis on kaheksa protsenti kõikidest viimase aasta jooksul väljastatud dokumentidest.

«Kõikides Eesti maakondades on vähemalt üks Selver, mis on erinevalt PPA teenindussaalidest avatud iga päev ja oluliselt kauem. Dokumenditaotlejatele on see hea alternatiiv, sest Selverist dokumendi kättesaamine on kiirem ja mugavam,» kõneles ta. «Enamik Eesti inimesi taotleb juba aastaid endale uue dokumendi internetis. Tänu Selverile on inimesel võimalik saada oma dokumendid kätte kordagi PPA teenindussaali külastamata.»