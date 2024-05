Poliitmere vana kala Andrus Ansip rohkem kandideerida ei taha, teised aga küll. Ansip on tegusa mehena oma eluvideviku materiaalselt enam kui küll ära kindlustanud. Julgen oletada, et isegi üks viieaastane tsükkel europarlamendi realiikmena toob niipalju tulu, et tavaline eestlane elab seejärel veel üksjagu aega muretult.