Juhtkiri Päästeameti tobedad nõudmised või linnavalitsuse tobe suhtumine?

Viljandi raekoja, päästeameti ja muinsuskaitse suhte­kolmnurgas on tarvis eelkõige välja selgitada, kas päästeameti nõue on õigustatud või tõepoolest tobe. Kui päästeamet ei ole oma argumente ega seisukohti laest võtnud, on need nõuded mõeldud ikka täitmiseks. Siinkohal pole küsimus selles, kas õunapuu küljest kaksatav oks on paar sentimeetrit lubatust suurem või mitte – seda peaks linn vähemalt kehtiva korra kohaselt ju hoolega jälgima. Küsimus on tuleohutuses ja eludes.