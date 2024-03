Ilmselt on praeguseks väga raske leida inimest, kes poleks automaksust kas või natukene kuulnud. Eelmisel aastal oli sellest üsna palju juttu. Viimasel ajal on see küsimus küll justkui vaiba alla pühitud, aga vaevalt et see kedagi täiesti külmaks jätab. Tõsi, hiljuti seisid inimesed protesti märgiks keset liiklust mõne minuti ja mõni inimene väitis, et tema pole automaksu poolt.