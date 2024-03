Viljandi reformierakondlased esitavad linnapeakandidaadiks Johan-Kristjan Konovalovi

Linnapea ametist lahkuv Madis Timpson edastas pressiteatega info, et valik langes Johan-Kristjan Konovalovi kasuks, sest tal on pikaaegne linna süsteemis töötamise kogemus ning ta on vedanud turismivaldkonnas uue organisatsiooni loomist. "Olen Johaniga koos töötanud ja mul on sellest ainult positiivsed kogemused. Ta on haritud ja selge silmavaatega noor mees ning tõeline Viljandi patrioot. Johan on paljudele linnavalitsuse ametnikele ja linna juhtivatele poliitikutele hästi tuttav, mis tuleb uude ametisse sisseelamisel kindlasti kasuks," ütles Timpson.