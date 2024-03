Mäeltküla tööstuspargis on veel seitse tühja krunti

Viljandi vallavanem Alar Karu andis pressiteate vahendusel teada, et ettevõtjad näevad Mäeltküla tööstusparki kolimisel või seal ettevõtlusega alustamisel mitut plussi: see on linna lähedal, taristu on välja arendatud ning hind hea. Ruutmeeter maad maksab tööstuspargis 2,50–3 eurot.