Linnapea Madis Timpsoni võrdlemisi ootamatu kulg Toompeale, et seal justiitsministrina tööle asuda, tähendab viljandlastele seda, et tuleb leida uus linnapea. Esmapilgul võiks ju arvata, et järjekord on nii prestiižse ameti puhul ukse taga, aga ilmselt lebab reformierakondlaste ees võrdlemisi raske pähkel, mida pureda.