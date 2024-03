Avalikus sektoris juhtival kohal töötavate inimeste kõrgeid palku on siunatud, aga ega enamik meist sooviks päriselt näiteks mõnd linna juhtida. Kuidas omavahel ühildada asju, mis üksteist välistavad? Näiteks inimeste ühissõidukisse suunamine või vähemalt lootus, et nad saavad sinna suunatud, eeldab alustuseks, et ühistransport toimib ladusalt. See nõuab raha, aga seda ei ole meil ühistranspordi taas tasuliseks muutmisest hoolimata.