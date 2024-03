Memento Viljandi ühenduse esimees Ene Juurik meenutas, et lauluväljakul süüdati mälestusküünlaid ka viis aastat tagasi.

«Siis oli väga halb ilm, aga saime enamjaolt ikka kõik põlema pandud. Loodame, et nüüd tuleb parem ilm. Küünlad on ammugi ostetud ja süütamiseks oleme kutsunud appi noorkotkad, kodutütred ja linna noortevolikogu. Koolidele oleme ka kutse saatnud, et õpilased tuleksid süütama,» ütles Ene Juurik.