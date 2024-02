Viljandimaa üritused esmaspäeval, 4. märtsil

KINO

Centrumi kinos kell 11.05 ja 18 «Elu ja armastus», kell 11.50 «Raudne küünis», kell 13.40 «Gängster Lucy», kell 14.53 «Vana tamm», kell 15.40 «Suur võidusõit. Audi Lancia vastu», kell 17 «Kass ja koer: põgenemine», kell 19 «Neiud, neiud, neiud», kell 20.35 «Düün: teine osa», kell 21.15 «Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training». Tallinna tänav 22, Viljandi.