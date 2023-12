Linna aastavahetuse pidu tuleb Hype the Funkiga

Viljandi linnavalitsus andis oma kodulehel teada, et ootab aastavahetusel kõiki linnaelanikke ja külalisi Vabaduse platsile jõulukuuse alla, et vana aasta üheskoos ära saata ja uus meeleolukalt vastu võtta. Seda tehakse valgusmängu ja reiviga. Aasta korralikuks vahetamiseks on kohal Viljandis legendaarse Hype the Funki pidude seeria korraldaja Ats, pärisnimega Argo Aleshin, kes ka ise puldi taha asub ja elektroonilisi rütme mängib.

Aleshinil on oma sõnul hea meel, et ta sellise imelise pakkumise sai. "On tore näha, et Viljandi on innovaatiline linn ja suudab sammu pidada ajaga," ütles ta linnavalitsuse teatel. "Kuigi Hype The Funk on viimastel aastatel liikunud suuremate ürituste juurest tagasi oma juurte juurde ja tegutseme pigem põranda all, on mul tõeliselt hea meel, et saan anda oma panuse kohalikule kogukonnale ning pakkuda aastavahetusel elamust laiemale publikule. Ootan suure põnevusega võimalust jagada inimestega elektroonilisi rütme, mida täiendavad tipptasemel helitehnika ja valgus-show."