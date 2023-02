Nagu ütles opositsiooni kuuluv Tuvi, vaevalt et Viljandi veekeskus tähtajaks valmib ja idee rajada Viiratsi lasteaia kõrvale ujulakompleks lähtub valla majanduslikest huvidest. Vallavanem Alar Karu lausus saadetud taotluse kohta, mida volikogu istungil käsitletakse kirjade päevakorrapunktis, et loomulikult on iga mõte teretulnud. "Peaasi, et nad asjalikud on. Eks ikka arutame."