Vallal oli Kalmetu põhikooli majaga mure: elektri- ja soojaarved on väga suured, aga toad on samal ajal ikka külmad. Nii otsustati küsida Riigi Tugiteenuste Keskuselt abi, et renoveerida küttesüsteemi, uuendada maaküttesüsteemi, panna päikesepaneelid ning mõnda kohta ka lisasoojustust.