Turismimagnetist Uue-Kariste järve luksuslik ujuvsuvila otsib uut omanikku

Sõbra abiga aluse valmis ehitanud ja seda osaühingu ­Luxraft all välja üürinud Tõnis Ojamäe märkis, et muidugi on kahju ujuvsuvilat müüa, sest sellesse on läinud tohutult töötunde, ­uurimistööd ja katsetamist. Siiski oli juba ehitamise ajal mõte võimaluse korral toota seesuguseid ja uhkemaid müügiks rohkemgi. Esimesel hooajal pakuti ise teenust, et saaks parema tunnetuse klientide soovidest ja vajadustest koos vahetu tagasisidega, mida jagada uutele omanikele, kel ehk võib küpseda samuti plaan ujuvsuvilat äritegevuseks kasutada.