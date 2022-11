Ei ole vist väga vale väita, et valimised ei lõpe mitte kunagi. Ehk paar nädalat pärast valimisi on see üürike aeg, mil poliitikud võtavad aja maha, et uutesse rollidesse sisse elada ja malelaual ümbermängitud seisu süveneda, seejärel hakkab uus valimiskampaania tasahilju pihta.