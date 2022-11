Vallavanema lühikokkuvõte eelarvestrateegiast oli järgmine: tegevuskulud ja tulud on enam-vähem kontrolli all, aga kui siia juurde tuua finantseerimistegevus, on vald peaaegu 1,5 miljoni euroga miinuses. Seejärel algas paatosest pungil tsirkus: kõneldi ülikeerulistest otsustest, mida on vaja teha, et olukorda stabiliseerida. Põhilised märksõnad olid kärpimine ja rasked sulgemised. Mida tähendavad need keerulised otsused, selgitas samuti 15. novembril Sakalas avaldatud loos Priit Toobal. See oli siis tema nägemus valla pööramisest näoga rahva poole.