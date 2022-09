Uus nädal toob Viljandimaal nagu ka Eesti ülejäänud 14 maakonnas päevakorda ettevõtluse – teoks saab järjekordne ettevõtlusnädal ja ka Viljandis ootab ees konverents. Ajal, mil fookuses on majandus, võiks muu hulgas mõelda oma lemmiktoodetele, mis on valmistatud Viljandimaal, ja lemmikteenustele, mis on siit välja kasvanud, sest peagi on tulemas ka Viljandimaa ettevõltusvõistlus.