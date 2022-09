Riigikogu kiitis eile heaks eelnõu, mis võimaldab müüa elektrit kodutarbijale universaalteenusena. Rõõmustada on muidugi vara, sest pole aimugi, kui suureks võib kujuneda selle teenuse hind. Ent vähemalt suutis äsja puhkuselt naasnud riigikogu eelnõu nobedalt menetleda ega takerdunud poliitilistesse kemplustesse. Küllap mõistetakse ka Toompeal, et asi on tõepoolest halb.