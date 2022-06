Juhtkiri ⟩ Andke krattidele tööd!

Ilmselt ei ole võimalik ka parima tahtmise juures leida argumente selle vastu, miks suvine malevas töötamine oleks halb mõte. Kui tükk aega nuputada, võiks ju kõheldes välja pakkuda, et suvi on siiski puhkamiseks, ent ega noori söekaevandusse aeta, et selle pärast muretsema peaks. Samuti on malev täiesti vabatahtlik, nii et kui noored tunnevad, et nad ühel või teisel põhjusel soovivad tööd teha, tasuks selle nimel pingutada. Põhjuseid võib olla mitu: kes soovib raha teenida, kes mõtleb juba tulevikule ning loodab töökogemust saada, kes tahab minna, sest sõbrad lähevad, kellel on lihtsalt igav. Kõik need on täiesti arvestatavad põhjused ning lisaks tuleb arvestada, et distantsõppe tõttu niigi ilmselt palju üksinda ekraani taga nokitsenud noortele kulub see lihtsalt marjaks ära.