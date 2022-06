23 aastat Kalmetu põhikooli juhtinud Andres Savi otsustas koolipere üllatuseks ameti enne õppeaasta lõppu maha panna. Savi ei soovinud küll lahkumise tagamaid täpsemalt avada, ent tunnistas, et suhted polnud korras. «Ma ei tahaks seda kommenteerida, aga üleüldiselt see esimene väide on pigem õige jah,» vastas Savi küsimusele, kas tal võis olla konflikt valla haridusspetsialisti või vallaga üldisemalt.