Nädala puuvili ⟩ Tüliõun «Toompea»

Kui lähedal valitsuskoalitsioon lagunemisele on, seda teavad ainult asjaosalised ja nemadki ilmselt elavad päev, et mitte öelda tund korraga. Kas kuskil kulisside taga, kohvinurgas või digivestluses sondeeritakse pinda ja hinnatakse oma võimalusi valitsusse pääseda või seal jätkata, pole võimalik praegu veel öelda. Naiivne on muidugi arvata, et seda ei tehta. Poliitikute ähmane jutt ei maksa sellises olukorras õieti midagi. «Tänasel päeval ei välista me ühtegi laual olevat võimalust ja kui nüüd antud probleemile laiapõhjaliselt ja multifunktsionaalselt läheneda, siis ...»