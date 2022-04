Õrnad siidimaalid ja autoritehnikas tööd viivad vaataja kesk imelist loodust, on need siis vanad õunapuud aias või hoopis kuskil jõe ääres kasvav sõber hõbepaju. Ükski foto või kui tahes püüdlik kirjeldus ei suuda edasi anda näituse võlu, seda peab päriselt vaatama, laskma end erakordsest ja ilusast täiuslikkusest lummata. Usun, et ka keskkonna ja kliima hoidmisele kutsub Tiina Puhkan hoopis mõjusamalt kui keskuse esimese korruse kahes saalis olev soomlase Olavi Fellmani näkku karjuv graafika.