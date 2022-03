EESTIS on seni lähtutud ühtluskooli põhimõttest, mis tähendab, et meie lapsed ja noored peavad saama kõikjal Eestis võimalikult hea, ühtlasel tasemel põhihariduse – tugeva vundamendi, millelt oma õpinguid jätkata. Just sellele alusmüürile on toetunud meie kui haritud rahva kuvand.