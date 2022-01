Kui volikogu liikmed neljapäeval kohvipausi järel istungisaali naasid, tõusis opositsiooni liider Mati Ilisson ja teatas, et vastukaaluks enamuse teerullipoliitikale ning eelarve- ja majanduskomisjoni nõrgale tööle eelarveprojektiga lahkub opositsioon saalist.

Et võimuliidul oli kolm koroonasse nakatunud liiget istungilt puudu, jäi neid saali alles 10. Mulgi vallavolikogu töökord näeb aga ette, et kui saalis on vähem kui 11 liiget, ei tohi ühtegi otsust vastu võtta. Teistes valla- ja linnavolikogudes sellist karmi korda ei ole.