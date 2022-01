"Inimestel, kelle tõendid lühema kehtivusaja tõttu aeguvad, tasub teha tõhustusdoos, mis annab väga hea kaitse raske haigestumise eest ja võimaluse luua patsiendiportaalis digilugu.ee uus, pikema kehtivusajaga vaktsineerimistõend," selgitas sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni valdkonna nõunik Aurora Ursula Joala. Ta lisas, et inimestel, kelle tõhustusdoos on olnud nende teine doos, näiteks kahe doosiga vaktsineeritud läbipõdenud, tuleb veebruarist tõendit uuendada, et saada sinna viide tõhustusdoosile.

Tõendite tehnilise lahenduse looja TEHIK on praeguseks saatnud teate juba ligi 200 000 inimesele, kes peaksid oma vaktsineerimistõendit uuendama. "Kui seni teavitasime inimesi, kelle vaktsineerimistõendid ei sobinud enam reisimiseks, siis veebruari keskpaigast hakkame tõendite aegumise kohta infot saatma kõigile. Selleks, et teavitus kohale jõuaks, on oluline, et inimesel oleks eesti.ee lehel sisestatud aadress suunatud isiklikule e-postile," selgitas TEHIK-u tervisetalituse juht Tõnis Jaagus. Edaspidi saavad inimesed personaalse teavituse kõigepealt 30 päeva ja siis kaks päeva enne COVID-i tõendi kehtivuse kaotamist.