Viljandis elav kirjanik Justin Petrone arvas, et tema raamatule "Minu Viljandi" edu toonud see, et selles segunevad omavahel tõsielu ja ilukirjandus, sest tänapäevasel Facebooki ja Instagrami ajastul on inimestel eriline huvi teiste eraelu vastu. FOTO: Elmo Riig