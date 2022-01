Oma osa mängib praeguses kriisis paraku ka rohepööre, millega ehk liiga rutakalt on kaasa mindud ning mille mõju ettevõtluse konkurentsivõimele ja energia varustuskindlusele on veel teadmata. Riigikogu arenguseire keskus ennustas juba möödunud aastal, et rohepööre toob haavatavatele elanikkonna rühmadele kaasa üleminekuraskusi. Nüüd on see ennustus täide läinud, nagu paljud meist oma elektri- või gaasiarvet vaadates isegi veenduda võivad. Olukord vajab püsivamat lahendust kui ainult elektri- või gaasiarvete hüvitamine ning energiajulgeolekuga börsil mängimine.