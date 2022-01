Maakondade tabelis, kus on arvesse võetud viimase 14 päeva nakatumine saja tuhande elaniku kohta, on Viljandimaa kolmandal kohal. Esimene on Tartumaa, kus see näit on 1800, ja teine Harjumaa 1783-ga. Viljandimaad tähistab 1410. Kõige väiksem on see nakatumisnäit Ida-Virumaal, 652.