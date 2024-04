Eesti tähistab homme Euroopa Liitu kuulumise 20. aastapäeva, mis tähendab, et meil on terve hulk täiskasvanuks saanud inimesi, kes ei mäletagi maailma teistsugusena. Ja isegi need, kes liitumise ajal olid teismelised, peavad ilmselt tublisti pingutama, et meenutada kõiki neid läbirääkimisi ja lõputuid uudiseid liitumisprotsessist. Kroonidki hakkavad praeguseks meelest minema. Mäletate veel, kui kenasti sinas koidula?