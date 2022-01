AU JA KUULSUS ⟩ Puuluup püüab aasta albumi ja aasta ansambli tiitlit

Puuluup on Viljandist pärit Ramo Teder (sooloartistina Pastacas) ja Marko Veisson (antropoloog, Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud). Duo tuli kokku aastal 2014, kui need kaks keskealist meest otsustasid Hiiu kanneldega rock’n’roll-elustiili järgima hakata. Esimese plaadini kulus napp neli aastat: 2018. aastal ilmus "Süüta mu lumi". Mullu sügisel sai valmis teine plaat "Viimane suusataja", mille salvestusperiood kestis väikeste koroonapausidega viimased kaks aastat. Mõlemad albumid on ilmunud plaadifirma Õunaviks alt, mida veab samuti Viljandist pärit Villem Valme.