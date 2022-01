Inimene on liigina huvitav impulsside sasipundar. Üks impulss on liigina säilida ja aina oma elutingimusi parandada. Teine impulss kipub ütlema: hoidu igaks juhuks kõigest, mis on uus, ja jätka sissetammutud rada pidi minemist, see on turvaline. Teise impulsi kuulamine võib tõesti luua eelduse esimese õnnestumiseks – ikka tasa ja targu! –, kuid siin loobivad meile kaikaid kodaratesse muutuvad olud. Appi tõttavad kohastumine ja kohanemine, mis on meid siin maamunal seni liigina edukana hoidnud. Keskkond muutus, teadmised muutusid – reageerigem vastavalt.