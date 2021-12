Tuleviku klubi president Raiko Mutle: fakt on see, et kõik need otsused on tehtud klubi jätkusuutlikkuse foonilt

«Fakt on see, et kõik need otsused on tehtud klubi jätkusuutlikkuse foonilt,» nentis Tuleviku president Raiko Mutle esmaspäeval, kui mainitud avalduse peale lahvatanud torm oli juba pisut vaibunud, ning toonitas, et eesmärk on pöörata edaspidi rohkem tähelepanu siinsetele noormängijatele.