Sama saatust kartsid paljud osaks saavat uuenenud Vabaduse platsile. Sest tõsi ta on: koht on nüüd ju korda tehtud, kuid mitte nii hingematvalt kaunis, et puhtalt selle pärast sinna aega veetma minna. Ka sel korral räägiti raekojas, et platsi tulevik sõltub sellest, kuidas seda sisuga täidetakse.