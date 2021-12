Veider, aga just jõulude eel tabab mind seletamatu tori­semishoog. Novembri jagu kaamost on niigi meele hellaks teinud ning siis tõmmatakse need kuramuse aisakellad käima ja hakatakse rahakotti käest sikutama. Tegelikult oleks kõige mõistlikum kodus kardinad akende ette tõmmata, end looteasendisse kerida ja kogu olemine kevade saabumiseni pausi peale panna. Aga no ei saa ju. Elu tahab elamist. Nii oledki inimlikul ahnusel kohe näpus.