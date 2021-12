Politsei- ja piirivalveamet on otsustanud, et Viljandi teeninduspunkt, nõndanimetatud passilaud, hakkab olema avatud kolmel tööpäeval üheksast viieni, täpselt tööajal. Ameti sõnutsi on kaugem eesmärk iseteenindust ja digikioskite kasutamist aina enam soodustada. Ühest küljest on see täiesti õige mõte. Teisalt võiks muidugi ka ironiseerida, et maakonnaliinid võiks maakonnas sulgeda, et soodustada jalakäimist kui igati tervislikku harrastust ning autode soetamist, sest see on väga tervislik jällegi majandusele.