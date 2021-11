"Omariiklus on säilinud vaid Eestil, Soomel ja Ungaril, kuid soome-ugri hõimurahvastena on meil kõigil oma traditsioonid, ajalugu, mustrid ja eelkõige inimesed, kes kultuuri edasi kannavad ja säilitavad," ütles Ave Grenberg.

Seetõttu antaksegi soome-ugri kultuuripealinna tiitel Udmurdimaa Baitereki külale üle Mulgi konverentsil, mis mõtestab, milline on erinevate kultuuriruumide roll maailmas ning mida on Mulgimaal anda maailmale ja vastupidi.

"Soome-ugri kultuuriaasta on meid hõimurahvastena üksteisele lähemale toonud," lausus Ave Grenberg. "Oleme kõik omal moel kogenud, milline on vabaduse hind. Meil on võimalik kõneleda mulgi keelt ja õpetada oma lastele Mulgi mustreid. See on väärtus, mida hinnata võrdselt vabadusega."

Soome-ugri kultuuripealinna aasta lõpetamisel tähistatakse ka Mulgi kultuuri instituudi veerandsajandat aastapäeva. Instituut on olnud kultuuripealinna aasta eestvedaja. Selle juhataja Ave Grenbergi sõnul hoiavad mulgi keel ja kultuur Mulgimaa juuri ja olemust ning just sellega instituut tegelebki. "Instituudi põhikirjaline eesmärk on hoida ja arendada mulgi keelt, kultuuripärandit ja identiteeti ning kaasa aidata piirkonna arengule. On sümboolne, et just aastal, mil Mulgimaa kannab soome-ugri kultuuripealinna tiitlit, tähistame instituudi 25. aastapäeva," lisas ta.