Kui Priit Toobal kinnitab enne volikogu esimeheks saamist, et oluline on, et kõik head ideed sõltumata toanurgast saaksid ära kuulatud ja ellu viidud, ning siis tehakse komisjonid, kuhu üht toanurka ei võeta või vähemalt tundub, et ei võeta, siis kuidas peaksid need head ideed esile kerkima ja kuidas peaksid halvad ideed päevakavast välja langema? Komisjonide mõte ongi ju ideed omavahel armutult läbi vaielda, et settiksid välja nende head ja halvad küljed. Alles seejärel minnakse nende mõtetega volikogu ette.