Helmen Kütt sõnas, et valimised ei ole monoetendus ega soolo, kui just üksikkandidaadina üles ei astuta. "Valimised on meeskonnamäng. Usun, et igaüks, kes ütles enne valimisi, et on valmis saama linnapeaks, mõtles seda tõsiselt. Nii ka mina. Pärast valimisi oli meie tulemus selline, et tõi meile küll ühe koha teisele kohale jäänust rohkem 16 häälega. Arutasime seda tõsiselt oma valimisnimekirja inimestega ja leidsime, et mõistlik oleks Viljandi linnale leida selline koalitsioon, kus on lootus pikaks koostööks, kus on väga palju ühist, mida on võimalik ellu viia, sestap selline valik."