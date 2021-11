Omaette kategooria on valmistoit, nii kaupluste pakutav kui see, mida söögikohtades kaasa müüakse. Kui tavaliselt on toidu kaasa ostmine aja või mugavuse küsimus, siis taas üle pea lainetava koroona ajal suunab ka mure tervise pärast meid kohvikute keraamiliste taldrikute asemel kasutama karpe, mille materjali nimi on suupärane ainult väljaõppinud keemikutele.

Sel nädalal Maalehes ilmunud lugu keskkonnaministeeriumi plaanist kehtestada kulinaarialetis valmistoidu müümiseks kasutatavatele ühekordsetele karpidele 50-sendine lisatasu tõi kaasa nii kauplejate kui kundede hädakisa. No jah, kellele ikka hinnatõus meeldib. Ja olgem ausad, täiuslikkusest on see kava kaugel. Kasvõi seepärast, et Eesti kaupmeeste liidu andmetel hõlmab see kauplustes müüdavast toidust vaid viis protsenti. Ent kas maks ise ikka nii halb on?