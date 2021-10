Ega ma ise endale seda tunnista, aga tõenäoliselt oli selle taga ka pesuehtne hirm, et end paari aasta eest liigutama hakkasin. Organism veel muidugi järele andnud polnud, aga kui ikka pärast järjekordseid pidustusi hommikul oma pundunud ja lapilist nägu peeglist vaatasin, oli ilmselge, et sellise režiimiga kaugele ei purjeta. Pump võib ju rinnus tugev olla ja ka maks kenasti mürke hekseldada, aga kui need abimehed ühel hetkel saba anda tahavad, on juba hilja. Mats ja minek. Ma võisin ju õllekannu taga tiksudes trenni mineva naabrimehe kallal lõõpida, aga kui hetk hiljem avastad, et ketsipaela kinni siduma ei ulatu ning üle õue külmikuni vantsimine hingeldama paneb, on enda pärast häbi. Ja hirmus ka.