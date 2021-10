Viljandi valla kaasavasse eelarvesse sai ettepanekuid esitada 14. septembrist 4. oktoobrini nii volis.ee keskkonnas, vallale e-kirja teel või ka ideed paberkandjal vallamajja viies. Võiduidee selgub vallaelanike hääletamise kaudu ja see viiakse vallavalitsuse poolt koostöös ettepaneku esitajaga ellu 2022. aastal. Lähemalt saab Viljandi valla kaasava eelarve ideedega tutvuda valla Volis-keskkonnas .

Viljandi valla kaasavaks eelarve suurus on 35 000 eurot.

Projekti eesmärgiks on idee esitaja Rein Antoni kaaskirja kohaselt Kärstna spordihoone territooriumile rajada laiale vanusegrupile sobiv madalseiklusrada. "Hetkel asub spordihoone maa-alal rannavolleplats, skatepark ja väike mänguväljak. Mänguväljak valmis mittetulundusühing Kärstna Külaliikumine algatusel 2007.aastal ning vajab tänaseks juba värskendust," kirjutab Anton. "Seiklusraja asukoht on kõikidele huvilistele piiranguteta ligipääsetav ja kasutatav, maa-ala servas on ka parkla."